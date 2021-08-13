Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Воодушевленный Свитолиной Монфис продолжает побеждать на Masters в Торонто

Француз уже вышел в четвертьфинал
Теннис ATP
07:17
Воодушевленный Свитолиной Монфис продолжает побеждать на Masters в Торонто
Фото: Getty Images

22-я ракетка мира Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира серии Masters в Торонто, обыграв американца Френсиса Тиафо – 6:1, 7:6(2).

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Монфис выполнил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

В четвертьфинале Монфис сыграет против Джона Изнера.


Напомним, ранее француз признался, что на победы его воодушевляет Элина Свитолина.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гаэль Монфис Френсис Тиафо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Теннис ATP
12 августа 09:58
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Olympics Токио-2020
4 августа 21:19
Милота дня. Монфис поддержал Свитолину после выхода в полуфинал ОИ-2020
Милота дня. Монфис поддержал Свитолину после выхода в полуфинал ОИ-2020
Olympics Токио-2020
28 июля 10:55
«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо
«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо
Olympics Токио-2020
27 июля 22:31
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Olympics Токио-2020
27 июля 20:20
Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Olympics Токио-2020
27 июля 19:40

Новости: Теннис

Костюк не сыграет на турнире в Чикаго
Костюк не сыграет на турнире в Чикаго
WTA
11:45
Федерер: «На этой неделе определюсь с дальнейшими планами – колено уже давно не дает тренироваться»
Федерер: «На этой неделе определюсь с дальнейшими планами – колено уже давно не дает тренироваться»
ATP
09:45
Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале
Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале
WTA
08:29
Воодушевленный Свитолиной Монфис продолжает побеждать на Masters в Торонто
Воодушевленный Свитолиной Монфис продолжает побеждать на Masters в Торонто
ATP
07:17
Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде
Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде
ATP
12 августа 20:10
Конта: «Довольна собой, потому что Свитолина – самая сложная соперница для меня во всем Туре»
Конта: «Довольна собой, потому что Свитолина – самая сложная соперница для меня во всем Туре»
WTA
12 августа 14:50
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
ATP
12 августа 09:58
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
WTA
12 августа 07:39
Свитолина проиграла в первом матче после Олимпийских игр
Свитолина проиграла в первом матче после Олимпийских игр
WTA
12 августа 07:26
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Этот парень полон желчи. Французский марафонец сделал «подлый» поступок во время Олимпиады в Токио
Этот парень полон желчи. Французский марафонец сделал «подлый» поступок во время Олимпиады в Токио
Olympics Токио-2020
11 августа 11:39
8
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
4
Все новости