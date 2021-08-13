Воодушевленный Свитолиной Монфис продолжает побеждать на Masters в Торонто

Француз уже вышел в четвертьфинал

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22-я ракетка мира Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира серии Masters в Торонто, обыграв американца Френсиса Тиафо – 6:1, 7:6(2).

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Монфис выполнил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

В четвертьфинале Монфис сыграет против Джона Изнера.





Напомним, ранее француз признался, что на победы его воодушевляет Элина Свитолина.