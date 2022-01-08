Надаль – в шаге от уникального рекорда ATP
Возьмет Australian Open? Видеообзор очередной победы Рафаэля Надаля
Испанец вышел в финал турнира в Мельбурне
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал финалистом турнира серии ATP 250 в Мельбурне, обыграв Эмиля Руусувуори.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Напомним, 17 января стартует первый мэйджор сезона – Australian Open. Надаль является одним из главных фаворитов турнира. Если он возьмет титул, то станет единоличным лидером мирового мужского тенниса по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.
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