Возвращение первой ракетки мира на корт. Обзор поединка Джокович – Музетти

Ноле провел первый матч в 2022 году

Новак Джокович / Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович сыграл впервые в 2022 году на турнире серии ATP500 в Дубае. Серб в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти.



Хайлайты матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти:

Джокович также рассказал, как отнесется к тому, если Даниил Медведев заберет у него статус лидера рейтинг-листа ATP.