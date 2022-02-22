Джокович выиграл первый матч в 2022 году
Возвращение первой ракетки мира на корт. Обзор поединка Джокович – Музетти
Ноле провел первый матч в 2022 году
Новак Джокович / Фото: пресс-служба турнира
Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович сыграл впервые
в 2022 году на турнире серии ATP500 в Дубае. Серб в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти.
Хайлайты матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти:
Джокович также рассказал, как отнесется к тому, если Даниил Медведев заберет у него статус лидера рейтинг-листа ATP.
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