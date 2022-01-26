Медведев – о свисте болельщиков после слов о Джоковиче: «Мне просто нравится быть честным»
Вратарь МЮ отреагировал на камбэк Медведева в четвертьфинале Australian Open
Давид де Хеа назвал вторую ракетку мира зверем
26 января 21:38
Фото: BeSoccer
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа остался под впечатление от игры теннисиста Даниила Медведева.
Вторая ракетка мира в четвертьфинале Australian Open обыграл канадца Феликса Оже-Алльясима. По ходу матча Медведев уступал 0:2 по партиям. В Instagram под одним из постов теннисиста Де Хеа оставил комментарий:
«Зверь».
Напомним, после встречи Медведев заявил, что в самые критичные моменты матча думал: «А, что бы сделал в этой ситуации Новак Джокович?» За это его освистали австралийские фанаты.
Комментарии 0