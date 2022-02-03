«Все нормально, хотя процесс чуть затянулся». Роджер Федерер рассказал, когда вернется в Тур

Роджер Федерер / фото - Getty Images

Бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью пресс-службе ATP рассказал о своем восстановлении и возвращении в Тур после тяжелой травмы колена.

Конечно, нагрузки – это то, что необходимо для возвращения на корт. Так что все будет понятнее в апреле-мае. А сейчас я мотивирован, делаю все, что мне позволено. Занимался в тренажерном зале сегодня утром. Завтра снова туда вернусь. Поэтому в целом все нормально, хотя процесс чуть и затянулся. Я хотел бы проделывать больше работы, но доктора и все остальные немного меня останавливают».