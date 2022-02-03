Надаль: «Для меня большая честь быть частью эпохи Федерера»
«Все нормально, хотя процесс чуть затянулся». Роджер Федерер рассказал, когда вернется в Тур
Экс-первая ракетка мира – о травме колена
Роджер Федерер / фото - Getty Images
Бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью пресс-службе ATP рассказал о своем восстановлении и возвращении в Тур после тяжелой травмы колена.
«Ситуация прояснится примерно к апрелю. Пока мне даже не разрешили ни бегать, ни испытывать сильные физические нагрузки вроде прыжков и рывков. Надеюсь, разрешат через пару недель. И тогда нужно будет посмотреть, как отреагирует организм.
Конечно, нагрузки – это то, что необходимо для возвращения на корт. Так что все будет понятнее в апреле-мае. А сейчас я мотивирован, делаю все, что мне позволено. Занимался в тренажерном зале сегодня утром. Завтра снова туда вернусь. Поэтому в целом все нормально, хотя процесс чуть и затянулся. Я хотел бы проделывать больше работы, но доктора и все остальные немного меня останавливают».
Напомним, организаторы Roland Garros показали официальный постер к турниру на 2022 год.
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