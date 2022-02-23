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«Всегда непросто возвращаться после отдыха». Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Акапулько
В первом круге россиянин обыграл француза Бенуа Пэра
Даниил Медведев / фото - ATP
В первом круге турнира в Акапулько россиянин Даниил Медведев (ATP №2) выиграл у француза Бенуа Пэра (ATP №49).
В комментарии пресс-службе ATP Медведев подвел итоги этого матча.
«Всегда непросто возвращаться после отдыха и перерыва в соревнованиях. Иногда все складывается лучше, иногда – хуже. Сегодня я чувствовал себя не на 100%, но у меня получилось бороться до конца в поединке с таким непростым соперником. Рад, что добился победы».
Напомним, в параллельном матче путевку во второй круг Акапулько добыл Рафаэль Надаль.
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