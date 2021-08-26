Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру
Вслед за сестрой от участия на US Open отказалась Винус Уильямс
У теннисистки также травма
08:38
Винус Уильямс / фото - CBS
Бывшая первая ракетка мира и обладательница «карьерного» Золотого шлема в парном разряде Винус Уильямс не выступит на US Open. 41-летняя теннисистка приняла такое решение из-за травмы. О своем решении американка сообщила в Twitter.
«Не самая лучшая новость для всех. Я присоединяюсь к Серене Уильямс, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру в списке травмированных и тоже снимаюсь с турнира.
Несмотря на все, это будет отличный US Open и спасибо организаторам за wild card. Я с нетерпением ждала этот турнир, но в этом году я не приму участие. Обещаю вернуться, как только смогу».
Младшая сестра Винус – Серена ранее также отказалась от участия на Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября.
Напомним, Катерина Козлова ранее прекратила борьбу за попадание в основу US Open. Леся Цуренко пробилась в полуфинал квалификации.
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