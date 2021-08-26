Вслед за сестрой от участия на US Open отказалась Винус Уильямс

У теннисистки также травма

Винус Уильямс / фото - CBS

Бывшая первая ракетка мира и обладательница «карьерного» Золотого шлема в парном разряде Винус Уильямс не выступит на US Open. 41-летняя теннисистка приняла такое решение из-за травмы. О своем решении американка сообщила в Twitter.

«Не самая лучшая новость для всех. Я присоединяюсь к Серене Уильямс, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру в списке травмированных и тоже снимаюсь с турнира. Несмотря на все, это будет отличный US Open и спасибо организаторам за wild card. Я с нетерпением ждала этот турнир, но в этом году я не приму участие. Обещаю вернуться, как только смогу».

Младшая сестра Винус – Серена ранее также отказалась от участия на Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Напомним, Катерина Козлова ранее прекратила борьбу за попадание в основу US Open. Леся Цуренко пробилась в полуфинал квалификации.