Монфис нашел позитив после поражения в финале турнира в Софии
Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Опытный француз не оставил шансов итальянцу Магеру
Гаэль Монфис / Фото - therunnersports.com18-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, без особых проблем переиграл итальянца Джанлуку Магера во втором раунде Masters в Индиан-Уэллсе со счетом 6:4, 6:2.
За чуть более часа матча 35-летний Монфис оформил пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнт. В свою очередь, 71-йномер рейтинга АТР четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу француза.
Следующим соперником Монфиса на турнире BNP Paribas Open станет южноафриканец Кевин Андерсон.
Напомним, супруга Гаэля украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
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