Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (1 событие из 42) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Паула Бадоса Гиберт - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Опытный француз не оставил шансов итальянцу Магеру
Теннис ATP
08:21
Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Гаэль Монфис / Фото - therunnersports.com
18-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, без особых проблем переиграл итальянца Джанлуку Магера во втором раунде Masters в Индиан-Уэллсе со счетом 6:4, 6:2.

За чуть более часа матча 35-летний Монфис оформил пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнт. В свою очередь, 71-йномер рейтинга АТР четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу француза.

Следующим соперником Монфиса на турнире BNP Paribas Open станет южноафриканец Кевин Андерсон.

Напомним, супруга Гаэля украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гаэль Монфис Индиан-Уэллс (ATP)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Циципас: «В Индиан-Уэллсе чувствуешь себя, как на «Шлеме»
Циципас: «В Индиан-Уэллсе чувствуешь себя, как на «Шлеме»
Теннис ATP
8 октября 18:57
Синнер: «В решающих моментах удача была на моей стороне»
Синнер: «В решающих моментах удача была на моей стороне»
Теннис ATP
4 октября 07:38
Видеообзор финального матча турнира в Софии
Видеообзор финального матча турнира в Софии
Теннис ATP
3 октября 23:00
Монфис нашел позитив после поражения в финале турнира в Софии
Монфис нашел позитив после поражения в финале турнира в Софии
Теннис ATP
3 октября 20:19
Синнер защитил титул чемпиона турнира в Софии, обыграв в финале Монфиса
Синнер защитил титул чемпиона турнира в Софии, обыграв в финале Монфиса
Теннис ATP
3 октября 18:52
Синнер: «Монфис – крепкий орешек, у нас всегда получаются напряженные матчи»
Синнер: «Монфис – крепкий орешек, у нас всегда получаются напряженные матчи»
Теннис ATP
3 октября 12:48

Новости: Теннис

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий раунд парного турнира в Индиан-Уэллсе
Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий раунд парного турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
09:59
Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
ATP
08:21
Свитолина – о победе над Кырстей: «Очень сложный матч, я боролась и старалась найти свою игру»
Свитолина – о победе над Кырстей: «Очень сложный матч, я боролась и старалась найти свою игру»
WTA
07:35
Свитолина не без проблем вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина не без проблем вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
07:17
Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
10 октября 07:45
Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
ATP
9 октября 19:19
Халеп прокомментировала победу над Костюк
Халеп прокомментировала победу над Костюк
WTA
9 октября 14:53
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
WTA
9 октября 13:51
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
WTA
9 октября 12:22
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 09:48
2
Все новости