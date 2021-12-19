Надаль: «Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open»
Встреча Надаля и Циципаса – лучший матч года в АТР-туре
Поединок состоялся в финале турнира в Барселоне
Фото: Tennishead
Пресс-служба АТР представила пять лучших матчей сезона в АТР-туре.
5 место: Новак Джокович – Даниил Медведев, Париж (4-6, 6-3, 6-3)
4 место: Аслан Карацев – Новак Джокович, Белград (7-5, 4-6, 6-4)
3 место: Энди Маррей – Фрэнсис Тиафо, Антверпен (7-6(2), 6-7(7), 7-6(8)
2 место: Даниил Медведев – Александр Зверев, ATP Finals (6-3, 6-7(3), 7-6(6)
1 место: Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас, Барселона (6-4, 6-7(6), 7-5)
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