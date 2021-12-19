Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Встреча Надаля и Циципаса – лучший матч года в АТР-туре

Поединок состоялся в финале турнира в Барселоне
Теннис ATP
15:31
Встреча Надаля и Циципаса – лучший матч года в АТР-туре
Фото: Tennishead

Пресс-служба АТР представила пять лучших матчей сезона в АТР-туре.

5 место: Новак Джокович – Даниил Медведев, Париж (4-6, 6-3, 6-3)

4 место: Аслан Карацев – Новак Джокович, Белград (7-5, 4-6, 6-4)

3 место: Энди Маррей – Фрэнсис Тиафо, Антверпен (7-6(2), 6-7(7), 7-6(8)

2 место: Даниил Медведев – Александр Зверев, ATP Finals (6-3, 6-7(3), 7-6(6)

1 место: Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас, Барселона (6-4, 6-7(6), 7-5)

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Надаль Стефанос Циципас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open»
Надаль: «Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open»
Теннис Grand Slam
09:58
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
Теннис ATP
18 декабря 19:40
Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Теннис ATP
18 декабря 17:35
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
Теннис ATP
18 декабря 12:30
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Теннис ATP
18 декабря 10:26
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Теннис ATP
17 декабря 20:19

Новости: Теннис

Встреча Надаля и Циципаса – лучший матч года в АТР-туре
Встреча Надаля и Циципаса – лучший матч года в АТР-туре
ATP
15:31
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
10:25
Надаль: «Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open»
Надаль: «Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open»
Grand Slam
09:58
Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
ATP
18 декабря 21:40
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
ATP
18 декабря 19:40
Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
ATP
18 декабря 19:25
Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
ATP
18 декабря 17:35
Познихиренко не без проблем вышла в финал челленджера в Анталии
Познихиренко не без проблем вышла в финал челленджера в Анталии
WTA
18 декабря 13:47
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
ATP
18 декабря 12:30
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
141
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости