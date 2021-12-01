Вторая ракетка мира: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» больше, чем Месси»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в 2021 году, который, напомним, выиграл Лионель Месси, опередивший Роберта Левандовски:
«В этом году я видел во многих достоверных источниках, что, скорее всего, Месси выиграет, но интрига все равно была. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но я считаю, что Левандовски заслужил.
Я болельщик «Баварии», и Томас Мюллер в прошлом сезоне отдал больше всех передач. Но не попал в тридцатку. Как человек, отдавший больше всех голевых пасов в лучших чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это же просто нерационально.
Возникают вопросы, распределяются ли другие места рационально. Я вообще не футболист и, может быть, неправильно все говорю. Но я видел картинку, что Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году набрал 48 баллов по системе «гол+пас», выиграл «Копа Америка», но не попал в Топ-30. Месси сделал 50 «гол+пас», выиграл Copa America – выиграл «Золотой мяч».
Конечно, это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол».
Напомним, Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.
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