Вторая ракетка мира: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» больше, чем Месси»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в 2021 году, который, напомним, выиграл Лионель Месси, опередивший Роберта Левандовски:

Я болельщик «Баварии», и Томас Мюллер в прошлом сезоне отдал больше всех передач. Но не попал в тридцатку. Как человек, отдавший больше всех голевых пасов в лучших чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это же просто нерационально.

Возникают вопросы, распределяются ли другие места рационально. Я вообще не футболист и, может быть, неправильно все говорю. Но я видел картинку, что Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году набрал 48 баллов по системе «гол+пас», выиграл «Копа Америка», но не попал в Топ-30. Месси сделал 50 «гол+пас», выиграл Copa America – выиграл «Золотой мяч».

Конечно, это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол».