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«Вы, австралийцы, это любите». Зверев рассказал, как будет праздновать победу в третьем круге AO

Немец уверенно обыграл Раду Албота
Теннис Grand Slam
15:53
«Вы, австралийцы, это любите». Зверев рассказал, как будет праздновать победу в третьем круге AO
Александр Зверев / фото - Getty Images

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев без проблем переиграл молдаванина Раду Албота и вышел в четвертый раунд Australian Open.

В интервью порталу Eurosport Зверев рассказал, как будет праздновать победу.

«Что буду делать вечером? Наверное, напьюсь. Вы, австралийцы, это любите. Так что, почему бы мне так не поступить?» 

Напомним, в следующем круге Australian Open Зверев встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее переиграл американца Рейлли Опелку.

Михаил Рыбак
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