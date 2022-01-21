Зверев уверенно вышел в 1/8 финала Australian Open
«Вы, австралийцы, это любите». Зверев рассказал, как будет праздновать победу в третьем круге AO
Немец уверенно обыграл Раду Албота
15:53
Александр Зверев / фото - Getty Images
Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев без проблем переиграл молдаванина Раду Албота и вышел в четвертый раунд Australian Open.
В интервью порталу Eurosport Зверев рассказал, как будет праздновать победу.
«Что буду делать вечером? Наверное, напьюсь. Вы, австралийцы, это любите. Так что, почему бы мне так не поступить?»
Напомним, в следующем круге Australian Open Зверев встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее переиграл американца Рейлли Опелку.
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