Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
10:00
Стронгмен. Сильнейший человек Украины
10:10
Хоккей. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Фрелунда - Лександ

«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні убивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»

Маррей співчуває українському народу
Теннис ATP
08:59
«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні убивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
Фото: Getty Images

Екс-перша ракетка світу Енді Маррей висловився щодо рішення організаторів Wimbledon відсторонити гравців з росії та білорусі від турніру:

Я думаю, що правильної відповіді не існує. Я не з тих, хто підтримує саму ідею банити спортсменів, але це надзвичайно складна ситуація. Я розмовляв із кількома гравцями і з росії, і з України. Я дійсно співчуваю тим, кому не дозволено виступати на Wimbledon. Я розумію, що для них, очевидно, це буде здаватися несправедливим. У мене є дружні та досить близькі відносини з деякими з них, тому мені їх шкода.

Але також я знайомий з деякими з тих, хто працює на Wimbledon. Ці люди дбають про гравців. Мені здається, що рекомендації від уряду не полегшили життя турніру, тобто, наскільки я розумію, рекомендації були такими, що можливість зіграти у росіян та білорусів буде у тому випадку, якщо вони підпишуть заяву про те, що вони проти війни та проти російського режиму. Я не знаю, які б емоції в мене викликало таке рішення, якби турнір заявив, що гравці мають підписати таке звернення. Тому що, якби щось сталося потім із самими гравцями чи їхніми родинами, у цьому теж не було б нічого хорошого.

Але люди забувають про причини, чому взагалі Wimbledon, теніс та спорт опинилися в такій ситуації. Ми мало говоримо про це у своїх обговореннях, чому ж так сталося. А сталося це тому, що в Україні триває війна, там гинуть люди, їх убивають та гвалтують. Ось як виглядає широка картина. Тому це дуже, дуже важка ситуація. Я співчуваю і Wimbledon, і гравцям, і всім в Україні та світі, на кого вплинула війна.

Нагадаємо, що на початку березня Маррей заявив, що всі призові за сезон передасть українським дітям.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей война

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
08:45
Харлан – о поддержке спортсменами вторжения рф: «Из-за таких проплаченных уеб**в сейчас идет война в Украине!»
Харлан – о поддержке спортсменами вторжения рф: «Из-за таких проплаченных уеб**в сейчас идет война в Украине!»
Фехтование
07:40
У Бех-Романчук разбивается сердце от того, что переживают украинские дети после вторжения россии
У Бех-Романчук разбивается сердце от того, что переживают украинские дети после вторжения россии
Легкая атлетика
01 мая 11:59
«Сегодня это мой фронт». Ковтун стремится, чтобы благодаря его победам гимн Украины звучал во всем мире
«Сегодня это мой фронт». Ковтун стремится, чтобы благодаря его победам гимн Украины звучал во всем мире
Спортивная гимнастика
30 апреля 22:11
Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»
Эксклюзив Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»
Биатлон
28 апреля 20:40
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Легкая атлетика
28 апреля 17:54

Новости: Теннис

«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні убивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні убивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
ATP
08:59
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
ATP
02 мая 16:46
Леся Цуренко вибачилася за виступи на Кубку Кремля: «Я помилялася. Я була сліпою. Хочу вибачитися перед Україною»
Эксклюзив
Леся Цуренко вибачилася за виступи на Кубку Кремля: «Я помилялася. Я була сліпою. Хочу вибачитися перед Україною»
WTA
02 мая 09:52
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
ATP
02 мая 09:36
Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Эксклюзив
Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Кубок Билли Джин Кинг
02 мая 08:31
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
ATP
02 мая 07:25
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
WTA
01 мая 22:45
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
WTA
01 мая 19:30
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Эксклюзив
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
WTA
01 мая 17:59
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости