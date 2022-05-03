«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні убивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
Екс-перша ракетка світу Енді Маррей висловився щодо рішення організаторів Wimbledon відсторонити гравців з росії та білорусі від турніру:
Я думаю, що правильної відповіді не існує. Я не з тих, хто підтримує саму ідею банити спортсменів, але це надзвичайно складна ситуація. Я розмовляв із кількома гравцями і з росії, і з України. Я дійсно співчуваю тим, кому не дозволено виступати на Wimbledon. Я розумію, що для них, очевидно, це буде здаватися несправедливим. У мене є дружні та досить близькі відносини з деякими з них, тому мені їх шкода.
Але також я знайомий з деякими з тих, хто працює на Wimbledon. Ці люди дбають про гравців. Мені здається, що рекомендації від уряду не полегшили життя турніру, тобто, наскільки я розумію, рекомендації були такими, що можливість зіграти у росіян та білорусів буде у тому випадку, якщо вони підпишуть заяву про те, що вони проти війни та проти російського режиму. Я не знаю, які б емоції в мене викликало таке рішення, якби турнір заявив, що гравці мають підписати таке звернення. Тому що, якби щось сталося потім із самими гравцями чи їхніми родинами, у цьому теж не було б нічого хорошого.
Але люди забувають про причини, чому взагалі Wimbledon, теніс та спорт опинилися в такій ситуації. Ми мало говоримо про це у своїх обговореннях, чому ж так сталося. А сталося це тому, що в Україні триває війна, там гинуть люди, їх убивають та гвалтують. Ось як виглядає широка картина. Тому це дуже, дуже важка ситуація. Я співчуваю і Wimbledon, і гравцям, і всім в Україні та світі, на кого вплинула війна.
Нагадаємо, що на початку березня Маррей заявив, що всі призові за сезон передасть українським дітям.
Комментарии 0