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WTA не будет запрещать невакцинированным теннисисткам учувствовать на Australian Open

Ассоциация рассказала об условиях пребывания на первом мейджоре сезона
Теннис Grand Slam
08:45
WTA не будет запрещать невакцинированным теннисисткам учувствовать на Australian Open
Australian Open / фото - PA Images

WTA на своем сайте опубликовала официальное заявление, в котором рассказала об условиях прибытия теннисисток на Australian Open.


В сообщении от Ассоциации говорится, что у игроков должен быть отрицательный анализ на коронавирус максимум за 72 часа до вылета в страну. После прибытия – надо сделать еще один тест.

Для вакцинированных игроков подобных ограничений не будет. Теннисистки, которые не сделали вакцину до прибытия в страну, должны будут пройти двухнедельный карантин, в течение которого также будут сдавать тесты.

Напомним, Энн Ли стала победительницей турнира WTA на Тенерифе.

Михаил Рыбак
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