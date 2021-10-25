WTA не будет запрещать невакцинированным теннисисткам учувствовать на Australian Open

Ассоциация рассказала об условиях пребывания на первом мейджоре сезона

Australian Open / фото - PA Images

WTA на своем сайте опубликовала официальное заявление, в котором рассказала об условиях прибытия теннисисток на Australian Open.



В сообщении от Ассоциации говорится, что у игроков должен быть отрицательный анализ на коронавирус максимум за 72 часа до вылета в страну. После прибытия – надо сделать еще один тест.Для вакцинированных игроков подобных ограничений не будет. Теннисистки, которые не сделали вакцину до прибытия в страну, должны будут пройти двухнедельный карантин, в течение которого также будут сдавать тесты.

Напомним, Энн Ли стала победительницей турнира WTA на Тенерифе.