Пэн Шуай: «Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал»
WTA: «Выступления Пэн Шуай не отменяют опасений по поводу ее благополучия и возможности общаться без принуждения»
Женская теннисная ассоциация отреагировала на заявление китайской теннисистки
Пэн Шуай / фото - Getty Images
WTA отреагировала на заявление Пэн Шуай, в котором китайская теннисистка отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Поднебесной Чжана Гаоли. Об этом сообщает Reuters.
«Было приятно снова увидеть Пэн Шуай на публике, и мы надеемся, что она в порядке. Как мы неоднократно заявляли, эти выступления не уменьшают и не отменяют серьезных опасений WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры и принуждения.
Мы по-прежнему неуклонно призываем провести без цензуры полное, справедливое и прозрачное расследование ее обвинений в сексуальном насилии, которые и послужили причиной нашего первоначального беспокойства».
WTA временно отказывается от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга.
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