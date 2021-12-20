WTA: «Выступления Пэн Шуай не отменяют опасений по поводу ее благополучия и возможности общаться без принуждения»

Женская теннисная ассоциация отреагировала на заявление китайской теннисистки

Пэн Шуай / фото - Getty Images

WTA отреагировала на заявление Пэн Шуай, в котором китайская теннисистка отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Поднебесной Чжана Гаоли. Об этом сообщает Reuters.

«Было приятно снова увидеть Пэн Шуай на публике, и мы надеемся, что она в порядке. Как мы неоднократно заявляли, эти выступления не уменьшают и не отменяют серьезных опасений WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры и принуждения. Мы по-прежнему неуклонно призываем провести без цензуры полное, справедливое и прозрачное расследование ее обвинений в сексуальном насилии, которые и послужили причиной нашего первоначального беспокойства».

WTA временно отказывается от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга.