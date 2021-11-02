«Я не могу назвать сезон провальным». Свитолина – о результатах и новом тренере

Лучшая теннисистка Украины завоевала первую в истории страны медаль на Олимпиаде в теннисе

Элина Свитолина / Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая сегодня, 2 ноября, получила звезду на «Площади звезд», поговорила о своих результатах по ходу сезона и информацией о новом тренере:



Мы пока рассматриваем кандидатуры тренера. Я особо не беспокоюсь об этом, ведь еще есть время. Собственно, в ближайшие недели я и определюсь, с кем буду работать следующий год. Подытоживая прошлый сезон, я не могу назвать его провальным. Была медаль на Олимпиаде, которая забрала много сил, были определенные сложные психологические моменты. Я стараюсь не фокусироваться на плохом, а двигаться вперед.

Напомним, что украинка впервые с 2016-го не выступит на Итоговом турнире WTA.