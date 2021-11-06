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«Я приняла тяжелое решение». Завацкая взяла паузу в Туре

Теннисистка хочет поправить здоровье
Теннис WTA
09:59
«Я приняла тяжелое решение». Завацкая взяла паузу в Туре
Катарина Завацкая / фото - j48tennis

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№ 179 WTA) сообщила в своих соцсетях, что вынуждена временно прекратить выступления в Туре из-за проблем со здоровьем.

«Всем привет. Хочу огласить важную новость о себе… Я приняла тяжелое решение взять паузу в туре на 6 месяцев и заморозить свой рейтинг в связи с моими проблемами со здоровьем, которые сопровождают меня уже 2 года (очень долгое время) и не позволяют мне делать то что я очень сильно люблю.

Было очень-очень трудно принять такое решение, но, наверное, оно является лучшим для меня на данный момент и для моей карьеры также! Это даст мне время восстановиться в первую очередь, хорошо потренироваться, иметь возможность снова выступать на высоком уровне, быть готовой бороться за титулы на турнирах и добиться своих целей! Этот спорт невероятно тяжелый, но и тем самым, такой завораживающий! Буду держать вас в курсе своего восстановления и конечно же тренировок позже! С нетерпением жду, когда все наладится и когда у меня будет возможность выступать на турнирах и при этом чувствовать себя хорошо!»

Напомним, в своем последнем матче Катарина уступила уступила Кэти Бултер на старте турнира WTA250 в Портороже.

Михаил Рыбак
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Катарина Завацкая

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