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«Я склонна к перфекционизму». Наоми Осака оценила свою победу во втором круге AO

Японка уверенно победила американку Мэдисон Бренгл
Теннис Grand Slam
12:58
«Я склонна к перфекционизму». Наоми Осака оценила свою победу во втором круге AO
Наоми Осака / фото - Getty Images

14-я ракетка мира Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open. В матче 1/32-й финала японка с легкостью обыграла американку Мэдисон Бренгл (6:0, 6:4).

В комментарии порталу Eurosport Осака оценила свое выступление в этом матче.

«Я стараюсь не давать себе оценку. Я склонна к перфекционизму, поэтому сравнивать настоящее и прошлое опасно. Я просто не буду собой довольна.

Я думаю только о каждом отдельном матче. Этот прошел нормально».

Напомним, украинка Элина Свитолина также вышла в третий круг AO.

Михаил Рыбак
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Наоми Осака Australian Open

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