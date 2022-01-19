«Я склонна к перфекционизму». Наоми Осака оценила свою победу во втором круге AO

Японка уверенно победила американку Мэдисон Бренгл

Наоми Осака / фото - Getty Images

14-я ракетка мира Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open. В матче 1/32-й финала японка с легкостью обыграла американку Мэдисон Бренгл (6:0, 6:4).

В комментарии порталу Eurosport Осака оценила свое выступление в этом матче.

«Я стараюсь не давать себе оценку. Я склонна к перфекционизму, поэтому сравнивать настоящее и прошлое опасно. Я просто не буду собой довольна. Я думаю только о каждом отдельном матче. Этот прошел нормально».

Напомним, украинка Элина Свитолина также вышла в третий круг AO.