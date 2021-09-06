Свитолина: «Победа над Осакой – верный признак, что Фернандес хорошо играет»
«Я твоя главная фанатка». Победительница Roland Garros поучаствовала в конкурсе Свитолиной
Швентек захотела выиграть полотенце с US Open
Ига Швентек / фото - Getty Images
8-я ракетка мира Ига Швентек приняла участие в конкурсе 5-го номера рейтинга WTA Элины Свитолиной в Instagram.
Украинка решила разыграть среди своих подписчиков полотенце с US Open-2021.
Чтобы выиграть приз от Свитолиной, нужно подписаться на аккаунт украинки, тегнуть двух друзей и написать, откуда вы. Среди множества фанатов 26-летней теннисистки появился также комментарий победительницы Roland Garros-2021 из Польши.
«Я из Польши. Можно мне поучаствовать? Я твоя главная болельщица».
September 5, 2021
Сама Ига также выступает на Открытом чемпионате США и поборется за выход во вторую неделю соревнований с Белиндой Бенчич.
Отметим, что Свитолина вышла в четвертьфинал US Open, где сыграет против Лейлы Фернандез из Канады.