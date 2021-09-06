«Я твоя главная фанатка». Победительница Roland Garros поучаствовала в конкурсе Свитолиной

Швентек захотела выиграть полотенце с US Open

Ига Швентек / фото - Getty Images

8-я ракетка мира Ига Швентек приняла участие в конкурсе 5-го номера рейтинга WTA Элины Свитолиной в Instagram.

Украинка решила разыграть среди своих подписчиков полотенце с US Open-2021.

Чтобы выиграть приз от Свитолиной, нужно подписаться на аккаунт украинки, тегнуть двух друзей и написать, откуда вы. Среди множества фанатов 26-летней теннисистки появился также комментарий победительницы Roland Garros-2021 из Польши.

«Я из Польши. Можно мне поучаствовать? Я твоя главная болельщица».

Сама Ига также выступает на Открытом чемпионате США и поборется за выход во вторую неделю соревнований с Белиндой Бенчич.

Отметим, что Свитолина вышла в четвертьфинал US Open, где сыграет против Лейлы Фернандез из Канады.