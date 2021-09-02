Японский теннисист еще в первом раунде выполнил удар, который станет лучшим на US Open

Есихито Нисиока не блистает в Туре, однако иногда выдает космические розыгрыши

Фото: Getty Images

В матче первого круга US Open между японцем Есихито Нисиокой и американцем Джеком Соком Нисиока выполнил, наверное, лучший удар всего турнира.

Нисиока никогда не показывал какие-то впечатляющие результаты в Туре. 25-летний теннисист имеет в своем активе одну победу на турнире АТР-250, а его наивысшее место в рейтинге 48-е.

Тем не менее, периодически он шокирует мир невероятными ударами. Вот еще один пример космической игр от Есихито датированный еще 2015 годом.

Что же касается матча Нисиоки против Сока, то он проиграл со счетом 1:3.