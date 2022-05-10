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Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі

Українка в двох сетах програла сьомій сіяній
Теннис WTA
16:31
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
Фото: j48tennis.net

Четверта ракетка України Даяна Ястремська (WTA, 80) програла в першому колі турніру серії WTA125 в Парижі, Франція, сьомій сіяній змагань Клер Лю (WTA, 118) 1:6, 3:6.

Українка не годину тричі подала навиліт, припустилася 3 «подвійних» та не зуміла реалізувати жодного брейк-пойнта з шести. Американка зробила 7 ейсів, виграла 4 гейми на подачі суперниці і допустила 1 «подвійну». Це була четверта очна зустріч тенісисток – Ястремська перемогла 1 раз ще у 2016 році.

Нагадаємо, що на «тисячнику» в Римі Ангеліна Калініна вийшла в друге коло, а Марта Костюк програла на старті розіграшу основної сітки турніру.

Олег Шумейко-младший
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