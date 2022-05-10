Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі

Українка в двох сетах програла сьомій сіяній

Фото: j48tennis.net

Четверта ракетка України Даяна Ястремська (WTA, 80) програла в першому колі турніру серії WTA125 в Парижі, Франція, сьомій сіяній змагань Клер Лю (WTA, 118) 1:6, 3:6.



Українка не годину тричі подала навиліт, припустилася 3 «подвійних» та не зуміла реалізувати жодного брейк-пойнта з шести. Американка зробила 7 ейсів, виграла 4 гейми на подачі суперниці і допустила 1 «подвійну». Це була четверта очна зустріч тенісисток – Ястремська перемогла 1 раз ще у 2016 році.

Нагадаємо, що на «тисячнику» в Римі Ангеліна Калініна вийшла в друге коло, а Марта Костюк програла на старті розіграшу основної сітки турніру.