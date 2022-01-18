Ястремская: «Есть моменты, которые меня надломили, не только как спортсмена, но и как личность»

Теннисистка пропустила половину прошлого сезона

Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская откровенно рассказала о проблемах, из-за которых существенно упал уровень ее результатов.

После возвращения в теннис ты сразу сыграла в полуфинале в Гамбурге, но дальше стабильных результатов не получилось показать. Понятно, что сложно возвращаться после таких пауз, когда тебя полгода держат в неведении, будет бан или нет. Но все же: почему не получается уже почти год вернуться на свой уровень? Ведь все знают, как ты играешь, когда в порядке.

Я тоже знаю, как я могу играть, и знаю, на что способна. Во время паузы, да и после, были и другие неприятные моменты, но все касалось одно другого, моменты, которые меня надломили, и мое психологическое состояние, не только как спортсмена, но и просто как личность. Эти моменты они более личные. Поначалу мне казалось, что пауза на меня никак не повлияла, но оказалось, что это не так. Все остальные проблемные моменты продолжались параллельно, когда я вернулась на корт, и очень тяжело было делать вид, что все хорошо, когда это не так. Также, после возвращения я очень быстро уставала в матчах. Вроде бы я много тренировалась каждый день во время паузы, но тренировки - не матчи. Честно говоря, я не знаю сколько еще нужно времени. Все зависит только от меня и сейчас я стараюсь разобраться, работаю с психологом.

2020 год 21-летняя украинка закончила в топ-30 мирового рейтинга WTA, но на старте 2021-го ее отстранили от всех соревнований из-за проблем с допингом. В конце весны Ястремская сумела доказать свою невиновность, однако на былой уровень пока не вернулась. Сейчас она занимает 99-е место в рейтинге.