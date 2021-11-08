Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Курмайере
Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»
Даяна завершила сезон и уходит в отпуск
Даяна Ястремская / Фото: instagram
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в Instagram
подвела итоги завершившегося для нее сезона.
«Несмотря на взлеты и падения, этот сезон был для меня эмоционально похожим на американские горки… Но я никогда не сдавалась и держала голову высоко поднятой.
Я очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который я очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона!
Спасибо всем вам за вашу поддержку, поскольку это много значит для меня!»
Напомним, ранее Ястремская вылетела на старте турнира в Австрии.
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