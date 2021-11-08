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Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»

Даяна завершила сезон и уходит в отпуск

Теннис WTA
20:45
Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»
Даяна Ястремская / Фото: instagram

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в Instagram подвела итоги завершившегося для нее сезона.

«Несмотря на взлеты и падения, этот сезон был для меня эмоционально похожим на американские горки… Но я никогда не сдавалась и держала голову высоко поднятой.

Я очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который я очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона!

Спасибо всем вам за вашу поддержку, поскольку это много значит для меня!»

Напомним, ранее Ястремская вылетела на старте турнира в Австрии.

Карен Агабекян
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