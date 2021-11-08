Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»

Даяна Ястремская / Фото: instagram

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в Instagram подвела итоги завершившегося для нее сезона.



Я очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который я очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона!

Спасибо всем вам за вашу поддержку, поскольку это много значит для меня!»