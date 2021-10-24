Калинская: «Ястремская – агрессивный игрок, так что матч получился тяжелым»
Ястремская и Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира в Италии
Даяна получила десятый номер посева
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира серии WTA 250 в Курмайоре, Италия.
Ястремская, получившая десятый номер посева, сыграет против россиянки Виталии Дьяченко (WTA 133).
Козлова встретится Лучией Брондзетти (WTA 148) из Италии.
Напомним, ранее прошла жеребьевка турнира в Румынии, где выступят три представительницы Украины.