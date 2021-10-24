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Ястремская и Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира в Италии

Даяна получила десятый номер посева
Теннис WTA
20:06
Ястремская и Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира в Италии

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира серии WTA 250 в Курмайоре, Италия.

Ястремская, получившая десятый номер посева, сыграет против россиянки Виталии Дьяченко (WTA 133).

Козлова встретится Лучией Брондзетти (WTA 148) из Италии.

Напомним, ранее прошла жеребьевка турнира в Румынии, где выступят три представительницы Украины.

Сергей Остапенко
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Даяна Ястремская Катерина Козлова

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