Цуренко отдала сопернице только два гейма и вышла в основу Кубка Кремля
Ястремская и Цуренко узнали соперниц на старте основной сетки турнира в России
Леся пробилась в основу Кубка Кремля через квалификацию
Даяна Ястремская / Фото: j48tennis.net
В основной сетке турнира серии WTA 500 в Москве, Россия, выступят две украинки.
Даяна Ястремская (WTA, 75) на старте турнира сыграет с россиянкой Анной Калинской (WTA, 151).
Леся Цуренко (WTA, 149), которая прошла в основу через квалификацию, сыграет в первом круге с китаянкой Чжэн Цинвэнь (WTA, 158).
Напомним, что первая ракетка Украины Илья Марченко на турнире в России сыграет с казахстанцем Александром Бубликом.
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