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Ястремская: «Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя»

Лидер сборной Украины прокомментировала свое поражение в стартовом матче Кубка Билли Джин Кинг
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
11:00
Ястремская: «Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя»
Даяна Ястремская / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение в матче Кубка Билли Джин Кинг с американкой Элисон Риск.

«Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций. Особенно сейчас, когда в Украине такое происходит, у тебя есть экстра-мотивация победить, победить для Украины. Это очень трудно, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам давишь на себя дополнительно. Я даже не помню, каким был счет на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, это было нечто. Я даже не знаю, как это описать словами. Сетболы были то у меня, то у нее. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выигрываешь, то давления больше, ты стараешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант. Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя давлю и начинаю проигрывать. Наверное, мне понадобится целый день, что объяснить вам, что происходило в этом матче. В целом же, я считаю, это был довольно хороший поединок. Я старалась изо всех сил. Грустно, что я проиграла, но мне также понравилось играть здесь».

Даяна Ястремская проиграла стартовый матч Кубка Билли Джин Кинг.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
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Теги

Даяна Ястремская Элисон Риск

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