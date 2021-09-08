Ястремская в миксте вышла в полуфинал US Open, в паре с Костюк украинки завершили выступления
Ястремская находится в шаге от финала US Open
Украинская теннисистка выступает в миксте
8 сентября 22:17
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская играет с австралийцем Максом Перселлом в полуфинале US Open.
Украинка и австралиец выиграли первый сет у Джулианы Олмос и Марсело Аревало (Мексика/Сальвадор) – 6:4.
Напомним, в одиночном разряде Ястремская уступила в первом круге.
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