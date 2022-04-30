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Ястремская не реализовала матч-поинт и уступила во втором раунде «тысячника» в Мадриде

Украинка в трех сетах проиграла Боузковой
Теннис WTA
20:02
Ястремская не реализовала матч-поинт и уступила во втором раунде «тысячника» в Мадриде
Фото: j48tennis.net

Даяна Ястремская (WTA, 92) завершила выступление на турнире серии WTA1000 в Мадриде, во втором раунде проиграв Мари Боузковой (WTA, 77) 6:3, 6:7 (3), 1:6.

Встреча продлилась более двух с половиной часов. Украинка сделала 2 эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-поинта из трех. Чешка дважды подала навылет и также сделала 2 брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Напомним, что на соревнованиях в Испании также выступают Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Олег Шумейко-младший
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