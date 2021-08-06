Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США

Украинка в паре с россиянкой снялась в концовке второго сета
Теннис WTA
6 августа 11:41
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Даяна Ястремская / Фото: sb10sbum

Даяна Ястремская в паре с Валерией Савиных не смогла завершить четвертьфинальный матч турнира серии WTA500 в Сан-Хосе, США, против американского дуэта Кэти Макнелли и Коко Вандевей 4:6, 5:6.

За полтора часа поединка украино-российская пара трижды подала навылет, реализовала 2 брейк-поинта из 7-и при двух «двойных». Макнелли и Вандевей сделали 2 эйса, 5 брейков, четырежды ошибившись при подаче. 

Отметим, что во время матча Ястремская воспользовалась медицинским перерывом, но в концовке второго сета все же снялась с матча.

Напомним, что Даяна с помощью детектора лжи доказала невиновность в употреблении допинга.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даяна Ястремская травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Olympics Токио-2020
6 августа 23:00
Ястремская на детекторе лжи подтвердила, что не принимала допинг
Ястремская на детекторе лжи подтвердила, что не принимала допинг
Теннис WTA
4 августа 10:57
1
Видеообзор поражения Ястремской в первом круге турнира в Сан-Хосе
Видеообзор поражения Ястремской в первом круге турнира в Сан-Хосе
Теннис WTA
4 августа 08:19
Ястремская уступила на старте крупного турнира в Сан-Хосе
Ястремская уступила на старте крупного турнира в Сан-Хосе
Теннис WTA
4 августа 03:23
Ястремская в США выиграла первый матч в паре за полтора года
Ястремская в США выиграла первый матч в паре за полтора года
Теннис WTA
3 августа 07:50
«Вересу» осенью не поможет защитник из-за серьезной травмы
«Вересу» осенью не поможет защитник из-за серьезной травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
28 июля 21:01

Новости: Теннис

Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
WTA
6 августа 11:41
Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати
Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати
ATP
5 августа 22:33
Зверев принял участие в выставочном матче «Баварии»
Зверев принял участие в выставочном матче «Баварии»
ATP
5 августа 20:57
Надаль: «Я в нормальной физической форме, но нужно, чтобы стопа меньше болела»
Надаль: «Я в нормальной физической форме, но нужно, чтобы стопа меньше болела»
ATP
5 августа 14:45
АТР разморозит рейтинг после турнира в Цинцинати
АТР разморозит рейтинг после турнира в Цинцинати
ATP
5 августа 09:47
На турнире в Вашингтоне Надаль одержал первую победу за 2 месяца
На турнире в Вашингтоне Надаль одержал первую победу за 2 месяца
ATP
5 августа 08:42
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Токио-2020
4 августа 21:19
Напарница Джоковича: «Вам не понять, что я чувствовала, когда Новак снялся с бронзового финала»
Напарница Джоковича: «Вам не понять, что я чувствовала, когда Новак снялся с бронзового финала»
Токио-2020
4 августа 21:07
Цуренко снялась с матча второго круга турнира в Румынии
Цуренко снялась с матча второго круга турнира в Румынии
WTA
4 августа 19:29
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Все новости