Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США

Украинка в паре с россиянкой снялась в концовке второго сета

Даяна Ястремская / Фото: sb10sbum

Даяна Ястремская в паре с Валерией Савиных не смогла завершить четвертьфинальный матч турнира серии WTA500 в Сан-Хосе, США, против американского дуэта Кэти Макнелли и Коко Вандевей 4:6, 5:6.



За полтора часа поединка украино-российская пара трижды подала навылет, реализовала 2 брейк-поинта из 7-и при двух «двойных». Макнелли и Вандевей сделали 2 эйса, 5 брейков, четырежды ошибившись при подаче.

Отметим, что во время матча Ястремская воспользовалась медицинским перерывом, но в концовке второго сета все же снялась с матча.

Напомним, что Даяна с помощью детектора лжи доказала невиновность в употреблении допинга.