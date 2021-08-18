Девочка с характером. Ястремская потроллила зрителей в Цинциннати после победы над местной любимицей
Ястремская: «Несколько зрителей меня поддерживали, а на остальное мне плевать»
Украинская теннисистка рада, что снова начала побеждать
Фото: Twitter теннисистки
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над американкой Кэти Макналли в первом круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати:
«Какое-то количество человек меня поддерживало, а на все остальное мне плевать. Я билась изо всех сил. Возвращаюсь после длительного перерыва и хочу получать удовольствие от игры. Порой не удается демонстрировать свой максимум, но я всегда к нему стремлюсь».
После матча Ястремская потроллила зрителей на трибунах.Напомним, Ястремская прервала четырехмачтовую серию без побед. Во втором круге турнира в Цинциннати украинка сыграет против главной сенсации текущего сезона в WTA-туре.
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