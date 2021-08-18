Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ястремская: «Несколько зрителей меня поддерживали, а на остальное мне плевать»

Украинская теннисистка рада, что снова начала побеждать
Теннис WTA
17:09
Ястремская: «Несколько зрителей меня поддерживали, а на остальное мне плевать»
Фото: Twitter теннисистки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над американкой Кэти Макналли в первом круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати:

«Какое-то количество человек меня поддерживало, а на все остальное мне плевать. Я билась изо всех сил. Возвращаюсь после длительного перерыва и хочу получать удовольствие от игры. Порой не удается демонстрировать свой максимум, но я всегда к нему стремлюсь».

После матча Ястремская потроллила зрителей на трибунах.

Напомним, Ястремская прервала четырехмачтовую серию без побед. Во втором круге турнира в Цинциннати украинка сыграет против главной сенсации текущего сезона в WTA-туре.

Источник: gotennis.ru Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даяна Ястремская

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Девочка с характером. Ястремская потроллила зрителей в Цинциннати после победы над местной любимицей
Девочка с характером. Ястремская потроллила зрителей в Цинциннати после победы над местной любимицей
Теннис WTA
15:27
Ястремская вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Теннис WTA
07:31
Ястремская сыграет против 19-летней американки на старте турнира в Цинциннати
Ястремская сыграет против 19-летней американки на старте турнира в Цинциннати
Теннис WTA
17 августа 10:20
1
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
Теннис WTA
12 августа 07:39
Вновь борьба и вновь поражение. Видеообзор матча Ястремская – Стивенс
Вновь борьба и вновь поражение. Видеообзор матча Ястремская – Стивенс
Теннис WTA
11 августа 15:20
Ястремская в паре с Остапенко пробилась во второй круг турнира в Монреале
Ястремская в паре с Остапенко пробилась во второй круг турнира в Монреале
Теннис WTA
11 августа 08:40

Новости: Теннис

Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне
Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне
ATP
18:55
Пэр: «Когда на трибунах появились зрители, у меня вновь возникла мотивация»
Пэр: «Когда на трибунах появились зрители, у меня вновь возникла мотивация»
ATP
18:39
Главный весельчак Тура вновь начал побеждать. Лучшие моменты Монфиса на турнире в Торонто
Главный весельчак Тура вновь начал побеждать. Лучшие моменты Монфиса на турнире в Торонто
ATP
18:25
Зверев: «Наше поколение уже давно сформировалось и хочет большего»
Зверев: «Наше поколение уже давно сформировалось и хочет большего»
ATP
17:37
Ястремская: «Несколько зрителей меня поддерживали, а на остальное мне плевать»
Ястремская: «Несколько зрителей меня поддерживали, а на остальное мне плевать»
WTA
17:09
Доминик Тим больше не сыграет в 2021 году
Доминик Тим больше не сыграет в 2021 году
ATP
16:30
Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру
Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру
ATP
15:35
Девочка с характером. Ястремская потроллила зрителей в Цинциннати после победы над местной любимицей
Девочка с характером. Ястремская потроллила зрителей в Цинциннати после победы над местной любимицей
WTA
15:27
Кербер поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной
Кербер поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной
WTA
15:11
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
47
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
81
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Все новости