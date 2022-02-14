Известно, с кем сыграют Ястремская и Костюк в финале квалификации турнира в Дубае
Ястремская переиграла Бренгл в финале квалификации турнира в Дубае
Украинка праздновала победу в двух сетах
Даяна Ястремская / Фото - TwitterУкраинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) без особых проблем переиграла американку Мэдисон Бренгл (№60 WTA) в финале квалификации турнира в Дубае со счетом 6:1, 7:5.
Матч продлился чуть более часа. Украинка оформила 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5/9 брейк-поинтов.
Ранее Ястремская дважды проигрывала Бренгл, в том числе и на Australian Open-2022.
Напомним, в основной сетку турнира в Дубае также сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.
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