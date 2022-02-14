Ястремская переиграла Бренгл в финале квалификации турнира в Дубае

Украинка праздновала победу в двух сетах

Даяна Ястремская / Фото - Twitter

Украинская теннисистка(№146 WTA) без особых проблем переиграла американку(№60 WTA) в финале квалификации турнира в Дубае со счетом 6:1, 7:5.Матч продлился чуть более часа. Украинка оформила 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5/9 брейк-поинтов.Ранее Ястремская дважды проигрывала Бренгл, в том числе и на Australian Open-2022.Напомним, в основной сетку турнира в Дубае также сыграют