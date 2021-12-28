Ястремская прибыла в Австралию для участие в «мэйджоре»

Украинка сыграет в основной сетке Australian Open

Даяна Ястремская / Фото - pinterest

Украинская теннисистка(№99 WTA) прибыла в Австралию, где будет готовиться к предстоящему Australian Open. Об этом украинка сообщила в своемПланировалось, что 28 декабря в Австралию прибудет первый чартерный рейс с теннисистами. Рейсы организованы из Дубай, Абу-Даби, Лос-Анджелеса, Сантьяго, Токио и Сингапура.Для получения аккредитации нужно сдать два отрицательных ПЦР-теста – один за 72 часа до вылета, а второй уже по прибытии. До получения его результатов теннисисты и члены их команд будут находиться на самоизоляции.Напомним, что Ястремская,сыграют в основе Australian Open-2022. Турнир пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.