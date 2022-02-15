Ястремская провела лучший матч в сезоне и вышла во второй круг турнира в Дубае

Украинская теннисистка добыла четвертую победу кряду

Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв 54-ю ракетку мира Ирину Камелию Бегу – 4:6, 6:2, 6:3.

После проигранного первого сета, мы увидели ту Ястремскую, которая была до допинг-скандала. 21-летняя украинка здорово подавала, агрессивно и точно пробивала и за счет этого переломила ход игры.

Всего теннисистки провели на корте 2 часа и 2 минуты. За это время Ястремская выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. На счету ее соперницы 1 эйс, 6 ошибок при вводе мяча в игру, а также 2 реализованных брейк-поинта.

Во втором круге соперницей Ястремской станет чемпионка Roland Garros-2021 Барбора Крейчикова, которая в первом круге обыграла некогда топовую Каролин Гарсию.

Отметим также, что Ястремская впервые в сезоне сумела пробиться во второй круг турнира WTA. Ее победная серия насчитывает четыре матча.

Сейчас украинка занимает 146 место в одиночном рейтинге WTA.

На турнир в Дубай приехали практически все топовые теннисистки, кроме первой ракетки мира Эшли Барти. В ОАЭ выступают Арина Соболенко, Петра Квитова, Ига Швентек, Симона Халеп и другие.