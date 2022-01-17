Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
Ястремская снялась с матча против Брэнгл на Australian Open-2022
Украинка успела сделать аж 60 невынужденных ошибок
08:17
Даяна Ястремская / Фото - WTA102-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла доиграть матч первого раунда Australian Open-2022.
Украинка снялась при счете 1:6, 6:0, 0:5 во встрече с американкой Мэдисон Бренгл. По ходу третьего сета она держалась за участок между левым плечом и шеей и допустила аж 60 невынужденных ошибок.
Во втором раунде Australian Open Бренгл встретится с японкой Наоми Осакой, которая уверенно переиграла колумбийку Марию Осорио (6:3, 6:3).
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