Ястремская: «Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя»
Ястремская сократила отставание сборной Украины, обыграв лидера команды США
Лидер сборной Украины принесла своей команде первое очко в противостоянии с американками
09:30
Даяна Ястремская / фото - Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче Кубка Билли Джин Кинг обыграла лидера команды США Джессику Пегулу со счетом 3:6, 4:6.
Ястремская и Пегула впервые сыграли друг с другом. Поединок продолжался почти 1,5 часа. Украинка сделала три брейка и позволила американке реализовать лишь один из девяти заработанных брейк-поинтов.
Даяна Ястремская проиграла стартовый матч Кубка Билли Джин Кинг.
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