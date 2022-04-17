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Ястремская сократила отставание сборной Украины, обыграв лидера команды США

Лидер сборной Украины принесла своей команде первое очко в противостоянии с американками
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
09:30
Ястремская сократила отставание сборной Украины, обыграв лидера команды США
Даяна Ястремская / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче Кубка Билли Джин Кинг обыграла лидера команды США Джессику Пегулу со счетом 3:6, 4:6.

Ястремская и Пегула впервые сыграли друг с другом. Поединок продолжался почти 1,5 часа. Украинка сделала три брейка и позволила американке реализовать лишь один из девяти заработанных брейк-поинтов.

Даяна Ястремская проиграла стартовый матч Кубка Билли Джин Кинг.

Рене Тер Велде
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