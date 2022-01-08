Ястремская провалила первый матч в сезоне, разгромно уступив сопернице из-за пределов топ-150
Ястремская сыграет в квалификации турнира в Аделаиде
Украинская теннисистка уже узнала соперницу по первому раунду
Фото: Tiwtter Ястремской
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в квалификации турнира серии WTA 250 в Аделаиде.
Соперницей Ястремской по первому кругу станет Йоанне Цугер из Швейцарии, занимающая 289 место в одиночном рейтинге.
Напомним, Ястремская неудачно начала сезон, сенсационно проиграв уже в первом матчей. По итогам этой недели 21-летняя украинка покинет топ-100 рейтинга.
Отметим, что в основной сетке турнира в Аделаиде выступят три представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Комментарии 0