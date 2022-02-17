Сегодня Ястремская сразится с Вондрушовой за путевку в полуфинал турнира в Дубае
Ястремская – в огне. Видеообзор победы над третьей ракеткой мира
Украинская теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира в Дубае
Фото: j48tennis.net
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Дубае.
Видеообзор матча 21-летней теннисистки против третьей ракетки мира и чемпионки Roland Garros-2021 Барборы Крейчиковой.
Ранее мы сообщили, кто станет следующей соперницей Ястремской.
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