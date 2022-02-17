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Ястремская – в огне. Видеообзор победы над третьей ракеткой мира

Украинская теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис WTA
12:02
Ястремская – в огне. Видеообзор победы над третьей ракеткой мира
Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Дубае.

Видеообзор матча 21-летней теннисистки против третьей ракетки мира и чемпионки Roland Garros-2021 Барборы Крейчиковой.

Ранее мы сообщили, кто станет следующей соперницей Ястремской.

Сергей Остапенко
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Теги

Даяна Ястремская Барбора Крейчикова

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