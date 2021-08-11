Ястремская в паре с Остапенко пробилась во второй круг турнира в Монреале

Украинско-латвийский дуэт одержали победу в трех сетах

Даяна Ястремская / фото - Reuters

В первом круге турнира National Bank Open - WTA1000 в канадском Монреале украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко из Латвии победили Осиан Доден из Франции и россиянку Камиллу Рахимову со счетом 4:6, 6:4, 12:10.

Поединок продолжался более 1,5 часа. По ходу второго сета Ястремская и Остапенко отыгрались со счета 1:4. На решающем тай-брейке украинка и латвийка проигрывали 1:4, после чего выиграли 7 очков подряд. Даяна и Елена ушли с матчбола соперниц и реализовали свой второй матчбол.

Во втором раунде Ястремская и Остапенко сыграют с Эллен Перес из Австралии и Кветой Пешке из Чехии.

В одиночном разряде Даяна Ястремская проиграла американке Слован Стивенс.