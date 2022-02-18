Ястремская снялась с квалификации турнира WTA 1000 в Дохе
Ястремская: «Во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра»
Из-за травмы украинская теннисистка не выступит на турнире в Дохе
Фото: ФТУ
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о травме бедра, которую она усугубила во время четвертьфинального матча турнира WTA 500 в Дубае против Маркеты Вондрушовой:
«Последние несколько дней меня беспокоила левая нога, а вчера уже перед игрой почувствовала, что боль усиливается. Сходила к физиотерапевту, он помог, мне стало немного легче, но во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра и усугубила повреждение.
Во вчерашнем матче старалась максимально, но удержать внимание и оставаться эмоционально спокойной было очень тяжело, когда физически не тянешь, чтобы отыграть на том уровне, котором можешь.
Сейчас несколько дней побуду дома и восстановлюсь, а дальше сыграю на одном из ближайших турниров WTA».
Напомним, из-за повреждения Ястремская снялась с квалификации крупного турнира в Дохе.
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