Ястремская: «Во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра»

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о травме бедра, которую она усугубила во время четвертьфинального матча турнира WTA 500 в Дубае против Маркеты Вондрушовой:

Во вчерашнем матче старалась максимально, но удержать внимание и оставаться эмоционально спокойной было очень тяжело, когда физически не тянешь, чтобы отыграть на том уровне, котором можешь.

Сейчас несколько дней побуду дома и восстановлюсь, а дальше сыграю на одном из ближайших турниров WTA».