Ястремская выиграла первый матч в сезоне

Украинская теннисистка пробилась в финал квалификации турнира в Аделаиде

Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла 289-ю ракетку мира Йоанне Цугер из Швейцарии в первом раунде квалификации турнира серии WTA 250 в Аделаиде, Австралия – 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 18 минут. За это время Ястремская выполнила 7 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Таким образом, Ястремская выиграла первый матч в сезоне. В финале квалификации ее соперницей станет лидер посева Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

Несмотря на дебютный успех в сезоне, с новой недели 21-летняя теннисистка покинет топ-100 одиночного рейтинга.

Напомним, в основной сетке турнира в Аделаиде точно сыграют три представительницы Украины.