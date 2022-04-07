Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
Даяна обыграла Сару Эррани из Италии
Даяна Ястремская / Фото: Twitter Copa ColsanitasДаяна Ястремская (№102 WTA) на турнире WTA 250 в Боготе добыла очередную победу. Во втором круге украинка оказалась сильнее Сары Эррани из Италии (№145 WTA) – 6:3, 7:6(3).
Теннисистки на корте провели полтора часа. За это время Даяна подала два эйса и реализовала пять брейкпоинтов из семи.
В следующем круге Ястремской будет противостоять Лаура Пигосса из Бразилии (№212 WTA).
Ангелина Калинина на турнире в Чарльстоне обыграла Елену Рыбакину.
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