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Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии

Даяна обыграла Сару Эррани из Италии
Теннис WTA
07 апреля 11:30
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
Даяна Ястремская / Фото: Twitter Copa Colsanitas
Даяна Ястремская (№102 WTA) на турнире WTA 250 в Боготе добыла очередную победу. Во втором круге украинка оказалась сильнее Сары Эррани из Италии (№145 WTA) – 6:3, 7:6(3).

Теннисистки на корте провели полтора часа. За это время Даяна подала два эйса и реализовала пять брейкпоинтов из семи.

В следующем круге Ястремской будет противостоять Лаура Пигосса из Бразилии (№212 WTA).


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