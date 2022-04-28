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Стронгмен. Лига Чемпионов

Ястремская вышла во второй круг крупного турнира в Испании

Соперница украинки не смогла завершить встречу
Теннис WTA
22:00
Ястремская вышла во второй круг крупного турнира в Испании
Фото: j48tennis.net

Даяна Ястремская (WTA, 92) выиграла стартовый матч турнира серии WTA1000 в Мадриде, Испания, у Грэт Миннен (WTA, 79) 6:3, 0:2 (отказ).

За немногим более часа украинка реализовала 2 брейк-поинта из восьми и трижды ошиблась при подаче. Бельгийка сделала 2 эйса и 2 брейка. Отметим, что Миннен по ходу матча обращаллась к врачу и указывала на проблемы с плечом, что и стало причиной снятия.

В следующем раунде Ястремская встретится с чешкой Мари Боузковой.

Леся Цуренко рассказала о скандале в сборной Украины.

Олег Шумейко-младший
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