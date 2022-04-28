Даяна Ястремская вышла в финал квалификации на турнире WTA в Испании
Ястремская вышла во второй круг крупного турнира в Испании
Соперница украинки не смогла завершить встречу
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремская
(WTA, 92) выиграла стартовый матч турнира серии WTA1000 в Мадриде, Испания, у Грэт Миннен (WTA, 79) 6:3, 0:2 (отказ).
За немногим более часа украинка реализовала 2 брейк-поинта из восьми и трижды ошиблась при подаче. Бельгийка сделала 2 эйса и 2 брейка. Отметим, что Миннен по ходу матча обращаллась к врачу и указывала на проблемы с плечом, что и стало причиной снятия.
В следующем раунде Ястремская встретится с чешкой Мари Боузковой.
Леся Цуренко рассказала о скандале в сборной Украины.