Ястремская вышла во второй круг турнира в Чикаго

Для победы украинке потребовалось два сета





Даяна Ястремская / Фото: j48tennis

В первом круге турнира в Чикаго украинка Даяна Ястремская (WTA 72) выиграла у француженки Ализе Корне (WTA 65) со счетом 7:5, 6:1.



Матч продлился 97 минут, в течение которых теннисистки сделали по одному эйсу. При этом, Ястремская допустила три двойные ошибки против пяти у соперницы.

Также Ястремская реализовала 4 из 8 брейков против 1 из 6 у Корне.

Напомним, ранее Ястремская не смогла продолжить матч против Паолини на старте турнира в Портороже.