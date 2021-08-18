Ястремская вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Для этого украинке потребовалось два сета





Даяна Ястремская / Фото: j48tennis

В первом круге турнира серии WTA1000 в Цинциннати (США) украинка Даяна Ястремская (WTA 50) обыграла американку Кэти Макналли (WTA 136) со счетом 7:6, 7:6.



Матч продлился 125 минут, в течение которых Ястремская подала два эйса против трех у соперницы. При этом, украинка и американка сделали по пять двойных ошибок.

Также Даяна реализовала три из семи брейков против трех из четырех у Макналли.

Во втором круге Ястремская сыграет против победительницы последнего Roland Garros чешки Барборы Крейчиковой.



