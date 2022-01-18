Ястремская: «Не хочу верить в то, что пишут разные люди в соцсетях, что я должна закончить»

Также украинская теннисистка рассказала о своей ссоре с отцом

Фото: ФТУ Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о сложностях в отношениях с отцом после допингового скандала, в который она угодила в начале 2021 года: Со всеми проблемными ситуациями и после вынужденной паузы, мой папа отошел в сторону от тенниса, а ведь он всегда являлся в нем главным для меня с детства. На это есть тоже свои личные причины, почему так, но могу сказать только то, что в этом виновата именно я. Я часто шла против, я – проблемная дочь. И, как он сказал после моего сегодняшнего матча, сама я не справлюсь, что сейчас я абсолютно в другую сторону иду. Я могу с ним согласиться и, откровенно говоря, были мысли завершить это все, но я не хочу верить в это, не хочу верить в то, что пишут разные люди в соцсетях, что я должна закончить. Нет, я должна справиться с этой ситуацией! 2020 год 21-летняя украинка закончила в топ-30 мирового рейтинга WTA, но на старте 2021-го ее отстранили от всех соревнований из-за проблем с допингом. В конце весны Ястремская сумела доказать свою невиновность, однако на былой уровень пока не вернулась. Сейчас она занимает 144-е место в рейтинге.



