Ястремская неожиданно выбила третью ракетку мира на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Ястремская: «Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной»
Украинка прокомментировала победу над чешкой
Даяна Ястремская / фото - Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой во втором круге турнира в Дубае.
«Я воодушевлена и думаю, что это первый турнир за два года, где я выиграла пять матчей подряд, так что для меня это много значит. Больше всего меня мотивировала моя мама – у нее сегодня день рождения, и мне очень хотелось выиграть и послать ей большой воздушный поцелуй.
Мне нравится играть в Дубае, здорово сюда вернуться. Думаю, сейчас многие вещи заработали как надо. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной. Главное – наслаждаться игрой, потому что предыдущие матчи были довольно тяжелыми в психологическом плане. Поэтому я просто позволяю себе делать то, что мне нравится и что приносит удовольствие».
Даяна Ястремская неожиданно выбила Барбору Крейчикову на пути в четвертьфинал турнира в Дубае.
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