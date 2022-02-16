Ястремская: «Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной»

Даяна Ястремская / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой во втором круге турнира в Дубае.

Мне нравится играть в Дубае, здорово сюда вернуться. Думаю, сейчас многие вещи заработали как надо. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной. Главное – наслаждаться игрой, потому что предыдущие матчи были довольно тяжелыми в психологическом плане. Поэтому я просто позволяю себе делать то, что мне нравится и что приносит удовольствие».