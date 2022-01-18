Ястремская: «Задаюсь вопросом, как Даяне победить Даяну?»
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о причинах неудачного начала сезона-2022.
21-летняя Ястремская провалила австралийскую серию турниров, проиграв в первом круге на турнирах в Мельбурне, Аделаиде и Australian Open.
Даяна, твоя австралийская серия сегодня завершилась. Если вспомнить все сыгранные матчи, то после каждого хотелось задать один вопрос: «Как Даяне победить Даяну?». Не покидает ощущение, что борешься сама с собой. Что происходит на самом деле сейчас с твоей игрой?
Завершилась, и очень быстро. Я тоже задаюсь этим вопросом, как Даяне победить Даяну. У меня есть ответ на этот вопрос, и раньше я могла справляться, а сейчас после моего возращения в Тур я каждый раз, выходя на корт, боюсь саму себя. Я пересматриваю свои матчи в прошлом, особенно турниры, которые я выиграла, и понимаю, что мой стиль все тот же, но я потеряла ту Даяну, которая была раньше, и я совсем не про игру...
Мне хочется быть такой, какой я была раньше, но никак не могу смириться с тем, что сейчас я другая, и что строить своё внутреннее и внешнее нужно с нуля. Из-за этого у меня очень много мыслей, сомнений и давления, и моя игра в растерянности. Сейчас я не чувствую себя комфортно на корте, моментами только появляется то, что я хочу видеть от себя. Много ошибок, много глупых действий, моя игра сейчас – не моя игра. Последнее время еще ощущаю боли в спине. Думаю, это от нервов зажимает.
Напомним, Ястремская покинула топ-100 рейтинга WTA.
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