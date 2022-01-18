Ястремская: «Задаюсь вопросом, как Даяне победить Даяну?»

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о причинах неудачного начала сезона-2022.

21-летняя Ястремская провалила австралийскую серию турниров, проиграв в первом круге на турнирах в Мельбурне, Аделаиде и Australian Open.

Даяна, твоя австралийская серия сегодня завершилась. Если вспомнить все сыгранные матчи, то после каждого хотелось задать один вопрос: «Как Даяне победить Даяну?». Не покидает ощущение, что борешься сама с собой. Что происходит на самом деле сейчас с твоей игрой?

Мне хочется быть такой, какой я была раньше, но никак не могу смириться с тем, что сейчас я другая, и что строить своё внутреннее и внешнее нужно с нуля. Из-за этого у меня очень много мыслей, сомнений и давления, и моя игра в растерянности. Сейчас я не чувствую себя комфортно на корте, моментами только появляется то, что я хочу видеть от себя. Много ошибок, много глупых действий, моя игра сейчас – не моя игра. Последнее время еще ощущаю боли в спине. Думаю, это от нервов зажимает.