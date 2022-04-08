Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
Украинка в четвертьфинале проиграла Лауре Пигосси
Даяна Ястремская / Фото: j48tennisДаяна Ястремская (№102 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Боготе. Украинка в четвертьфинале уступила Лауре Пигосси из Бразилии (№212 WTA) – 2:6, 6:4, 6:7(3).
За 2 часа 35 минут проведенных на корте украинка сделала 5 эйсов, реализовала 5 брейк-поинтов из четырнадцати и допустила 8 ошибок при подаче. Представительница Бразилии ни разу не подала навылет, сделала 6 брейков и 8 «двойных».
В текущем сезоне Даяна один раз выходила в полуфинал, случилось это на соревнованиях в Лионе.
В следующем круге Пигосси сыграет против Марии Осорио (№33 WTA) или Элины Аванесян (№170 WTA).
Ранее украинская теннисистка призвала создать бесполетную зону над Украиной.
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