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Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии

Украинка в четвертьфинале проиграла Лауре Пигосси
Теннис WTA
08 апреля 21:20
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
Даяна Ястремская / Фото: j48tennis
Даяна Ястремская (№102 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Боготе. Украинка в четвертьфинале уступила Лауре Пигосси из Бразилии (№212 WTA) – 2:6, 6:4, 6:7(3).

За 2 часа 35 минут проведенных на корте украинка сделала 5 эйсов, реализовала 5 брейк-поинтов из четырнадцати и допустила 8 ошибок при подаче. Представительница Бразилии ни разу не подала навылет, сделала 6 брейков и 8 «двойных».

В текущем сезоне Даяна один раз выходила в полуфинал, случилось это на соревнованиях в Лионе.

В следующем круге Пигосси сыграет против Марии Осорио (№33 WTA) или Элины Аванесян (№170 WTA).

Ранее украинская теннисистка призвала создать бесполетную зону над Украиной.
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Даяна Ястремская

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