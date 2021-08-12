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Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале

Украинка играла в тандеме с Еленой Остапенко
Теннис WTA
07:39
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
Фото: Getty Images

21-летняя теннисистка Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко проиграли во втором круге турнира серии WTA-1000 в Монреале. Обидчицами украинки и латвийки стали Эллен Перес/Квета Пешке (Австралия/Чехия, 7) – 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Ястремская и Остапенко выполнили 3 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-поинт. Их соперницы сделали 4 эйса, 2 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 4 гейма на приеме.

Ранее Ястремская проиграла в первом круге одиночного разряда.

Таким образом, на турнире в Монреале больше не осталось представительниц Украины.

Сергей Остапенко
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Даяна Ястремская Елена Остапенко

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