Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді

Українка не змогла пробитися в півфінал

Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді українка Ангеліна Калініна (WTA 37) програла швейцарці Жіль Тайхманн (WTA 36) з рахунком 3:6, 4:6.

Матч тривав 92 хвилини, упродовж яких українка подала один ейс проти чотирьох у суперниці. При цьому, у обох тенісисток по дві подвійні помилки.

Також Калініна реалізувала 3 з 5 брейк-пойнтів проти 5 з 7 у суперниці.

Для Калініної та Тайхманн це вже третя очна зустрів і друга поразка українки.

Нагадаємо, що в полуфінал турніру в Мадриді в парному розряді пройшла Людмила Кіченок.



