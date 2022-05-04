Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперлига Windrose. Химик - Харьковские Соколы

Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді

Українка не змогла пробитися в півфінал
Теннис WTA
20:44
Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді українка Ангеліна Калініна (WTA 37) програла швейцарці Жіль Тайхманн (WTA 36) з рахунком 3:6, 4:6.

Матч тривав 92 хвилини, упродовж яких українка подала один ейс проти чотирьох у суперниці. При цьому, у обох тенісисток по дві подвійні помилки.

Також Калініна реалізувала 3 з 5 брейк-пойнтів проти 5 з 7 у суперниці.

Для Калініної та Тайхманн це вже третя очна зустрів і друга поразка українки.

Нагадаємо, що в полуфінал турніру в Мадриді в парному розряді пройшла Людмила Кіченок.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
Теннис WTA
15:36
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
Теннис WTA
12:30
Неперевершена Калініна у неймовірному поєдинку переграла Радукану та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Мадриді
Неперевершена Калініна у неймовірному поєдинку переграла Радукану та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Мадриді
Теннис WTA
03 мая 23:40
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
Теннис WTA
01 мая 22:45
Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу
Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу
Теннис WTA
01 мая 15:26
Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде
Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде
Теннис WTA
30 апреля 08:30

Новости: Теннис

Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді
Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді
WTA
20:44
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
WTA
18:42
Призовой фонд Roland Garros составит 43,6 млн евро
Призовой фонд Roland Garros составит 43,6 млн евро
Grand Slam
17:30
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
Превью
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
WTA
16:10
Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
WTA
15:36
Цуренко: «Відчуття, що якщо в росії не змінити владу, не зупинити пропаганду, то вони підуть далі»
Эксклюзив
Цуренко: «Відчуття, що якщо в росії не змінити владу, не зупинити пропаганду, то вони підуть далі»
WTA
14:54
Джокович назвал главного соперника в карьере
Джокович назвал главного соперника в карьере
ATP
14:45
Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
ATP
14:29
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
WTA
12:30
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Все новости