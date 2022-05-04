Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді
Українка не змогла пробитися в півфінал
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis
У чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді українка Ангеліна Калініна (WTA 37) програла швейцарці Жіль Тайхманн (WTA 36) з рахунком 3:6, 4:6.
Матч тривав 92 хвилини, упродовж яких українка подала один ейс проти чотирьох у суперниці. При цьому, у обох тенісисток по дві подвійні помилки.
Також Калініна реалізувала 3 з 5 брейк-пойнтів проти 5 з 7 у суперниці.
Для Калініної та Тайхманн це вже третя очна зустрів і друга поразка українки.
Нагадаємо, що в полуфінал турніру в Мадриді в парному розряді пройшла Людмила Кіченок.
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