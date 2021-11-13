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«Заклятые враги» Медведев и Циципас провели совместную тренировку
Теннисисты попали в разные группы на Итоговом турнире АТР
Фото: USTechReport
Вторая ракетка мира Даниил Медведев провел совместную тренировку с четвертым номером мирового рейтинга Стефаносом Циципасом.
Теннисисты сыграли тренировочный матч в Турине на корте, где пройдет Итоговый турнир АТР.
В 2018 году между Медведевым и Циципасом случилась потасовка, в ходе которой россиянин был готов драться с греком.
Напомним, на Итоговом турнире Медведев и Циципас попали в разные группы.
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